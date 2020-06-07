Fenerbahçe camiası teknik direktör konusundaki en ufak bir gelişmeye kilitlenmişken, sarı-lacivertli yönetimin 1 aydan fazla süredir hiçbir teknik adamla kontak kurmadığı ortaya çıktı. Ersun Yanal ile yollarını 3 Mart 2020 tarihinde resmen ayıran kulüp, 3 aydan fazla süredir yeni teknik direktör konusunda net karara varamadı. Fenerbahçe için konuşulan adaylar arasında Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimleri yer alıyor. Ancak üç hocayla da yaklaşık 1 ayı aşkın süredir hiçbir temas kurulmadı.

8 MAÇTA YENİ HOCA OLMAYACAK

Fenerbahçe teknik direktör konusunda halen net bir karar vermedi. Kalan 8 maça yeni bir hocanın çıkması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü ligin bitimiyle açıklayarak yeni sezona yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

NENAD BJELICA

Hırvat teknik adamla kurulan son temas 29 Nisan'daydı. Bjelica'ya sunulan teklif, kabul görmedi. Teklifin yenileneceği iletilse de o tarihten bu yana bir gelişme yaşanmadı.

EROL BULUT

Sadece bir kez aracılar vasıtasıyla görüşüldü, sezon sonuna kadar kendisiyle ilgili tasarrufta bulunulmayacağı hem Bulut'a hem de Alanya Başkanı'na iletildi.

ABDULLAH AVCI

Yanal'ın ayrılığının hemen ardından gündeme geldi. Ancak direkt temas kurulmadı. Resmi açıklamayla ilgilenilmediği belirtilse de halen adaylar arasında yer alıyor.

Kaynak: Sabah