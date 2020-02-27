Galatasaray ile oynanan derbi maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Bugün antrenmandan sonra Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular Kadıköy'de bir araya geldi.

"Moral yemeği" niteliğinde geçen bu toplantı sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal açıklama yapmadı. Yaklaşık 2 saat süren zirveye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktörü Ersun Yanal, teknik heyet ve Fenerbahçeli futbolcular eksiksiz bir biçimde katıldı.

Yemekte Başkan Ali Koç’un yanısıra Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay da yer aldı.

Kalamış Develi’de düzenlenen yemekte Futbol A Takımı teknik heyeti ve futbolcularda tam kadro bulundu.



