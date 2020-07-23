Fenerbahçe'de flaş gelişme! Comolli Zajc'ı Toulouse'a transfer ediyor
Fransa'da Damien Comolli’nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ın peşine düştü. Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe’ye katılmıştı. Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı.
Fransa'da Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın peşine düştü.
Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe'ye katılmıştı.
Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı. (Takvim)