Fenerbahçe'de flaş gelişme! Comolli Zajc'ı Toulouse'a transfer ediyor

Fransa'da Damien Comolli’nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ın peşine düştü. Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe’ye katılmıştı. Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı.

23 Temmuz 2020, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Comolli Zajc'ı Toulouse'a transfer ediyor

Fransa'da Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın peşine düştü.

Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe'ye katılmıştı.

Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı. (Takvim)

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