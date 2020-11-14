Sezon başında oldukça geniş ve kaliteli bir kadro kuran Kanarya bu takım zenginliğini kullanmaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana üst düzey bir performans sergileyen kaptan Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ı sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi. 35 yaşındaki sağ bekin Gençlerbirliği maçında forma giymeyeceği, Beşiktaş karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Maç kaçırmadı

Fenerbahçe'de sol bek Caner Erkin'in de dinlendirilmesi gündemde. Yıldız oyuncu ilk 8 haftanın tamamında görev yaparken, 3 yıl sonra da Milli davet aldı. Çarşamba günü Hırvatistan maçına çıkan 32 yaşındaki oyuncunun, yarınki Rusya ve çarşamba günkü Macaristan karşılaşmalarında da görev yapması bekleniyor.

Endişeli değiller

Gökhan'ın arkasında bir diğer Milli yıldız Nazım Sangare bulunurken, Caner'in de hemen ardında geçen sezonun yıldızı Filip Novak yer alıyor. Bu nedenle teknik ekip bu durumdan hiç endişeli değil. Gençlerbirliği karşısında iki yıldızın da 11'de başlaması bekleniyor.

Yusuf Dursun