Fenerbahçe, sezon sonu Almanya'dan dönecek olan ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık verecek.

Fenerbahçe'nin sezon başında Ada ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.

COMOLLI'NİN TRANSFERİYDİ!

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan ve sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcunun gelecek sezon da kiralanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'de Sheffield United'da yöneticilik yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin birlikte gerçekleştirdiği transferle Türkiye defterini açan Zanka, Süper Lig'de 19 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.











