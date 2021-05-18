Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Harun Tekin gönderiliyor
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, son 2 sezonu Belçika’nın Westerlo takımında kiralık olarak geçirmişti. Berke, buradaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı Lacivertliler, Harun Tekin ile yolları ayırarak Berke'yi kadroda tutmayı düşünüyor.
Çok iyi bir kiralık dönemi geçiren 20 yaşındaki kaleci, yeni sezonda Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi bitecek olan Harun’la yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda kaleyi Altay-Berke ikilisine vermeye hazırlanıyor. İyi bir teklif gelmesi halinde Altay satılırsa, Berke as kaleci olma şansını bile elde edebilir.