Çok iyi bir kiralık dönemi geçiren 20 yaşındaki kaleci, yeni sezonda Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi bitecek olan Harun’la yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda kaleyi Altay-Berke ikilisine vermeye hazırlanıyor. İyi bir teklif gelmesi halinde Altay satılırsa, Berke as kaleci olma şansını bile elde edebilir.