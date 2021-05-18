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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Harun Tekin gönderiliyor

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, son 2 sezonu Belçika’nın Westerlo takımında kiralık olarak geçirmişti. Berke, buradaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı Lacivertliler, Harun Tekin ile yolları ayırarak Berke'yi kadroda tutmayı düşünüyor.

18 Mayıs 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Harun Tekin gönderiliyor

Çok iyi bir kiralık dönemi geçiren 20 yaşındaki kaleci, yeni sezonda Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi bitecek olan Harun’la yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda kaleyi Altay-Berke ikilisine vermeye hazırlanıyor. İyi bir teklif gelmesi halinde Altay satılırsa, Berke as kaleci olma şansını bile elde edebilir. 

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