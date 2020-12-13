Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında hem fiziksel hem de taktiksel açıdan adeta dökülen Sarı Lacivertliler'in savunmasında Tisserand ve Sadık'ın akılalmaz hataları dikkat çekti. Malatyaspor'un birçok gol pozisyonundan da yararlanamadığı maçta genç kaleci Altay da tarihi farkı önledi. Hamza Hamzaoğlu'nun 4 forvetle sahaya çıkardığı Malatya'da goller Adem Büyük (9', pen.), Umut Bulut (22) ve Youssouf Ndayishimiye'den (48) geldi.

Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık şok bir skorla yenilen Fenerbahçe'de Filip Novak'ın maç sonu görüntüsü gündem yaratmış ve taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından taraftardan özür diledi.

Novak paylaşımında, "Dün akşam kaybettiğimiz maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.