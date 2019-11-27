Sarı-Lacivertliler’in efsane futbolcularından biri olan, “Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler” dizelerinde kendisine yer bulan Fikret Kırcan, ölümünün 5. yıl dönümünde anıldı.

Fenerbahçe, internet sitesinden bir anma mesajı yayınlayarak ‘Küçük Fikret’in başarılarını ve fotoğraflarını paylaştı. 1934-1956 yılları arasında Çubuklu formayı terleten Fikret Kırcan, 6 Milli Küme, 2 Türkiye Futbol Birinciliği olmak üzere 8 şampiyonluk yaşamıştı. Sağ açıkta görev yapan efsane futbolcu, 412 maçta 139 gole imza attı.