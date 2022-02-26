Yıldız futbolcu, Slavia Prag maçında arka adalesinden sakatlanmıştı. Ferdi, oyuna devam etmeye çalışsa da 28. dakikada yerini Nazım Sangare’ye bırakmıştı. İlk yapılan kontrollerde 22 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirlendi.

Ancak başarılı oyuncunun ağrılarının sürmesi halinde, pazartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde riske edilmeme ihtimali bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar, hafta sonundaki antrenmanlardaki durumunun ardından verilecek.