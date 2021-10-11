Ferdi Kadıoğlu’nun Türkiye, Hollanda ve Kanada arasından yapacağı Milli Takım tercihi merakla bekleniyor.

Ancak genç yıldız şimdilik bunu rafa kaldırdı. Ferdi, tamamen Fenerbahçe ’ye ve takımını zirvede tutmaya odaklandı. Başarılı oyuncu, Samandıra’da gösterdiği performansla Pereira’nın yüzünü güldürüyor.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki ay oynanacak Milli maçlar öncesinde kararını vermesi bekleniyor.