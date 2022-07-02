Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de Avusturya kampı sürüyor. Sarı Lacivertliler, ilk hazırlık maçını Partizan ile yaptı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu önemli açıklamalarda bulunurken, Jorge Jesus'a dair flaş sözler söyledi.

İşte başarılı futbolcunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Sanırım takımdaki en eski futbolcu benim, o yüzden de kaptanlık pazubandını taktım. Benim için gurur verici bir şey. 7 numaralı formayı giymek benim için hayaldi."

"En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor Dinamo Kiev maçına. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz, iyi planlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

"Jorge Jesus katı bir hoca, hata yaptığınız ya da iyi bir şey yaptığınız zaman bunu size direkt söylüyor. Ondan çok şey öğreniyoruz. Diğer hocalara nazaran daha farklı ilerliyoruz."







