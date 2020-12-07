Mücadelenin ilk dakikasından itibaren rakip kalede oldukça etkili olan 21 yaşındaki futbolcu, sık sık kanatlardan ceza alanına yaptığı akınlarla ev sahibinin savunmasını yıprattı. Ferdi, mücadelenin 9. dakikasında Papiss Cisse’nin attığı golün asistini yaparak yıldızını parlattı. Türkiye Kupası’nda Sivas Belediye’yle oynanan maçta da 2 asist yapan Ferdi, böylelikle son 3 mücadelesinde 3. gol pasını verdi. Yetenekli futbolcu, 82. dakikada yerini Enner Valencia’ya bıraktı.



