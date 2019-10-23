Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynamadığı için üzgün. Oynamamanın çok zor bir durum olduğunu ve forma giymek istediğini dile getiren genç futbolcu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Oynamaması konusunda teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Ferdi Kadıoğlu daha fazla maça çıkması gerektiğini söyledi. Antrenmanlarda çok iyi çalıştığını, süre aldığı maçlarda da iyi performans gösterdiğini belirten genç oyuncu, kendisini neden oynatmadığını sordu.

Ferdi Kadıoğlu’nun performansını yeterli görmeyen teknik direktör Ersun Yanal ise oynaması için daha ciddi bir performans göstermesi gerektiğini söyledi. “Oynamam benim için en önemli şey” diyen Ferdi Kadıoğlu bu nedenle başka seçenekleri düşünmeye başladı.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşünen Ferdi Kadıoğlu, menajerine, Hollanda ve Belçika’da oynayabileceği bir kulübe transferi için ihtimalleri değerlendirmeye başladı ve kendisine takım bakmasını istedi.

Kaynak: Yeni Şafak