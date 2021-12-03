Fenerbahçe ’de yeni hoca konusunda yurt içinden en önemli aday Francesco Farioli. 32 yaşındaki teknik adamla henüz görüşme gerçekleştirilmedi. Ancak bunun için ilk randevunun alındığı öne sürüldü.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sarı-Lacivertliler’den teklif almadıklarını söylemiş, “Eğer teklif gelirse engel olmam” diye eklemişti. Fenerbahçe Yönetimi’nin Farioli ile görüşmek için Hurma’dan izin istediği öne sürüldü. Tarafların kısa süre içerisinde ilk kez masaya oturacakları iddia edildi. Bu görüşmede Farioli’nin Fenerbahçe kadrosuyla ilgili görüşleri, göreve gelmesi halinde yapmayı planladığı şeyleri anlatması bekleniyor. İtalyan hoca, genç yaşına rağmen Karagümrük gibi düşük bütçeli bir takıma oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Ancak yönetim içinde, Karagümrük dışında tecrübesi bulunmaması ve Pro Lisans sahibi olmaması nedeniyle 32 yaşındaki teknik adama ciddi bir muhalefet de var.