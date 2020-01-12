Tahkim Kurulu’nun Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın itirazlarına yaptığı limit itirazlarına verdiği ret kararı bir anda gözleri transfer çalışmalarına çevirdi. Bu konuda Fenerbahçe’yi sıkıntılı bir süreç bekliyor.

Sarı-lacivertli takımın şimdiden yaptığı Simon Falette transferi bir anda çıkmaz sokağa girdi. Gineli savunmacıya kiralık olarak imza attıran hatta alacağı maaş konusunda bile net anlaşmalar yapan sarı-lacivertliler, lisans çıkarma konusunda şu anda belirsiz bir sürecin içinde bulunuyor.

85 milyon TL’lik limit aşımını kapatmadan yeni transferlere lisans çıkaramayacak olan Fenerbahçe, Falette’yi şu anda kadroya dahil edemeyecek durumda. Kulübün 27 yaşındaki futbolcuya lisans çıkarıp, resmi maçların kadrosuna alabilmesi için 85 milyon TL’yi bulan bu limit aşımı sıkıntısının giderilmesi gerekiyor.

Kupa maçında Falette yok...

Bu durumda 14 Ocak Salı günü yani 2 gün sonra Kayserispor’la deplasmanda oynanacak Türkiye Kupası maçında Falette yer alamayacak. Ayrıca sarı-lacivertlilerin devamında gelen lig maçlarına da yeni transfer Falette ve yapılması planlanan diğer hamleleri de yetiştirmesi için bu eksi bakiyeyi ortadan kaldırması şart.

Ciddi risk var

Transfer döneminin son günü olan 31 Ocak 2020, Cuma gününe kadar vakti bulunan Fenerbahçe, eğer bu limit aşımını ortadan kaldıramazsa Simon Falette transferi tescil edilemeyecek ve sezon bitimine kadar forma giyemeyecek. Ayrıca yapılması planlanan sol bek ve hücumcu transferleri de mecburen askıya alınacak. Fenerbahçe’nin şu anda yapması gereken en önemli hamle mevcut kadrodaki oyuncuların satışının gerçekleşmesi ve bazı isimlerin maaş yükünden kurtulunması olarak gözüküyor.

Sol bek ne olacak?

Sarı-lacivertli takımda en önemli ihtiyaç olarak görülen sol bek transferi şu anda sıkıntıya girmiş durumda. Bazı futbolcularla görüşen Fenerbahçe, şu an mevcut transferi Simon Falette’nin bile lisansını çıkaramayacak halde. Mevcut transfer listesinde Ricardo Rodriguez, Rafael Forster ve Jordan Torunarigha gibi isimler bulunuyor. Ancak bu şartlarda çok istenen sol bek hamlesi de rafa kalkmak zorunda kalacak. (Skorer)