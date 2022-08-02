Transfer çalışmaları kapsamında stoper, forvet, kaleci ve sol bek alacak olan Fenerbahçe ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, dün itibariyle sol bek için Kuzey Makedonya’nın milli futbolcusu Ezgjan Alioski’yi kadrosuna kattı. Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile görüşmelerini tamamlayan Kadıköy ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı. Al Ahli Kulübü taraftarı Alioski’nin ayrılması sonrası kulübe tepki gösterdi.

SEZON SONU BEDELSİZ

Fenerbahçe ve Al Ahli kulüplerinden yapılan resmi açıklamada ise Alioski’nin sarı-lacivertlilere transferi konusunda kiralık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Geçen sezon Leeds United’dan Al Ahli’ye transfer edilen Ezgjan Alioski, 30 resmi maça çıkıp, 6 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Alioski’nin sözleşmesi, 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Sarı-lacivertliler sezon sonunda Alioski’yi bedelsiz kadrosuna katabilecek.

2.5 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre; Kuzey Makedonyalı yıldız, son dönemde ülkesinin Avrupa’ya açılan en önemli yıldızlarından oldu. Özellikle İngiltere’de, Marceo Bielsa’nın Leeds United’ında oynayan Alioski, 2017-2021 arası 169 maçta 22 gol attı, 19 asist yaptı. Ülkesinin ilk kez katıldığı EURO 2020’de beğeni toplayan Alioski, bedelsiz transfer olduğu Al Ahli’den yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyordu. Maaş yükümlülüğü bu transferle birlikte Fenerbahçe’ye geçecek.

Ezgjan Alioski, 2013’ten bu yana Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını 60 kez giydi, 12 gol attı.