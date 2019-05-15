Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması yapıldığı bildirildi.
İdmanın dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.