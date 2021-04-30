Fenerbahçe, Süper Lig’in 39. hafta maçında 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.30’da başladı. Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11’de yer alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Nazım Sangare bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar’ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe hazırlıkları yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.