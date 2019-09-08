17 yıl Fenerbahçe formasını terleten Volkan Demirel, sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrıldı. Ancak 37 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve efsane olduğu kulübüne teknik heyet kadrosunda geri döndü.

Teknik direktör Ersun Yanal da ekibinde görmeyi çok istediği Demirel’i, yanından ayırmıyor.

Bu görevi seve seve kabul ettiğini ve oldukça memnun olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi de Kanarya için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

Talimatları aktarıyor

Faal futbol yaşantısına son veren Volkan, Ersun Yanal’dan aldığı talimatları futbolcularla paylaşıyor.

Kaleci antrenörü Alper Boğuşlu’ya da yardım eden Demirel, antrenmanlardan önce hocası ile konuşup, program konusunda kalecilere bilgi aktarımı gerçekleştiriyor. Demirel, bir anlamda yönetimle futbolcular arasında bir köprü oluyor.

Yusuf Dursun