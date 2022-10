Fenerbahçe bu sezon futboluyla büyük övgü topluyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler ligde topladığı puanlar ve Avrupa Ligi’ndeki liderlik mücadelesinin yanı sıra iki kulvarda da etkili oynuyor.

Her maç kapalı gişe sahaya çıkan takımın futbolunu izlemek isteyen taraftarlar deplasman maçları için de biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Bu kadar kısa sürede oyun karakterinin değişmesi ve sonuçların gelmesi sıra dışı bir durum olarak kabul ediliyor.

Önceki dönemlerde birçok teknik adam; değişim, dönüşüm için en az iki, üç ay talep ederken Jesus bunu bir ay içinde gerçekleştirdi. Bunun da etkisi ile sarı lacivertliler şampiyonluk yarışındaki en güçlü takım olarak ön plana çıktı. Ancak sarı-lacivertliler bu konuda tecrübeli. Özellikle yönetim... Daha önce iki defa benzer şekilde erken şampiyon ilan edildikleri için bu kez sezona maç maç bakılıyor.





Örneğin; Ersun Yanal ile başlayan sezonda sarı-lacivertliler benzer şekilde büyük beğeni topluyordu. Ardından Pereira döneminde ilk haftalarda da oldukça başarılıydı. Takımın şampiyonluk hasreti de eklenince gösterilen bu performanslar sonrası biraz erken havaya girdi, sokuldu.

Yöneticiler bu iki tecrübeyi hatırlatarak kesin olarak bu tip yaklaşımları kabul etmiyor. Takımın etkili futbol oynaması ve sonuç almasına rağmen şampiyonluk yarışının çetin geçeceği fikri hakim. Bu nedenle ayaklar oldukça sağlam yere basıyor.

Samandıra’da da benzer bir hava var. Takımın başında tecrübeli ve ciddi bir teknik adam olması da bu temkinli havada etken. Futbolda her an her şeyin olabileceğini bilen ve bunu birçok kez yaşayan teknik direktör Jesus takımını her haftaya tam konsantrasyon ile hazırlıyor.





MAÇ GİBİ ANTRENMAN

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Jesus’un oynattığı oyun, birçok oyuncudan faydalanması ve fizik gücü beğeni topluyor.

Yoğun maç temposuna rağmen çalışmalar çok ciddi ve yüksek seviyede geçiyor. Oyuncularından antrenmanları çok ciddiye almasını isteyen Portekizli çalıştırıcı bunun da meyvelerini topluyor. Taktiksel idmanlar adeta resmi maç seviyesinde geçiyor. Bu da antrenmanda yapılan çalışmaların daha kolay sahaya yansımasını sağlıyor.

Antrenman öncesi oyunculara teknik heyet o günkü program ile ilgili bilgi veriyor. Tüm futbolcular çalışmada bir sürprizle karşılaşmıyor. Salon çalışmasının ardından saha çalışmalarına geçiliyor. Özellikle saha çalışmalarında futbolcuların büyük keyif aldığı ifade edildi.

ARAO MÜJDESİ

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Joshua King bireysel programlar eşliğinde Mert Hakan ve Luan Peres ise tedavi programlarıyla günü tamamladılar. Sakatlığı sona eren Arao idmanın tamamında takımla çalışırken Emre Mor ilk bölümde yer aldı. (Skorer)