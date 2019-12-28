Fenerbahçe'de Ersun Yanal kampta konuşacak

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, “Fenerbahçe teknik direktörsüz kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içinde yapacağım” demişti. Yanal bazı nedenlerden dolayı açıklamayı ertelemek zorunda kaldı.

28 Aralık 2019, Cumartesi 06:01
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal kampta konuşacak

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, “Fenerbahçe teknik direktörsüz kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içinde yapacağım” demişti.

Yanal, yoğunluk nedeniyle basın mensuplarıyla bu hafta bir araya gelemedi. Ancak tecrübeli teknik adamın, açıklama konusunda geri adım atmadığı kaydedildi. Ersun Yanal, 5 Ocak’ta başlayacak olan Belek Kampı’nda gazetecilerle bir araya gelerek merak edilen her şeyi anlatacak.

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