Fenerbahçe'de Ersun Yanal ilk idmanına çıkıyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal takımla birlikte ilk idmanına bugün çıkacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek antrenman saat 18:00'de başlayacak ve basına kapalı gerçekleştirilecek.

15 Aralık 2018, Cumartesi 11:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ilk idmanına çıkıyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sahaya iniyor. Cocu ve Erwin Koeman'ın görevden alınmasının ardından 1.5 yıllık anlaşma imzalanan Ersun Yanal Fenerbahçe ile ilk antrenmanına bugün çıkıyor.

Dün Fenerbahçe Ülker Stadı'na ayak basan ve resmi hesaptan fotoğrafları paylaşılan Yanal antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelecek.

Fenerbahçe'nin Pazartesi günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları bu akşam saat 18:00'de basına kapalı gerçekleştirilecek idman ile devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı Ersun Yanal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk maç olacak.

Bu arada Ersun Yanal'ın yardımcıları da bugün belli olacak. Yanal yardımcıları ile birlikte bugün idmanda yer alacak.

Yusuf Dursun

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