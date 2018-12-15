Fenerbahçe'de Ersun Yanal sahaya iniyor. Cocu ve Erwin Koeman'ın görevden alınmasının ardından 1.5 yıllık anlaşma imzalanan Ersun Yanal Fenerbahçe ile ilk antrenmanına bugün çıkıyor.

Dün Fenerbahçe Ülker Stadı'na ayak basan ve resmi hesaptan fotoğrafları paylaşılan Yanal antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelecek.

Fenerbahçe'nin Pazartesi günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları bu akşam saat 18:00'de basına kapalı gerçekleştirilecek idman ile devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı Ersun Yanal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk maç olacak.

Bu arada Ersun Yanal'ın yardımcıları da bugün belli olacak. Yanal yardımcıları ile birlikte bugün idmanda yer alacak.

Yusuf Dursun