Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, teknik direktör Ersun Yanal derbinin ardından yaptığı açıklama ile gündemi değiştirmişti. Sarı-Lacivertli çalıştırıcı, “Fenerbahçe bugün teknik direktörsüz de kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içi yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Ersun Yanal devamında Çaykur Rizespor maçını düşünerek takımın etkilenmemesi için bu toplantıyı Antalya kampında yapma kararı almıştı. Tecrübeli teknik direktör, Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, "6'sı akşamında hep beraber yemek yedikten sonra bir basın toplantısı yapacağız. Bu maçın önüne geçmemesi için o gün yapacağız." demişti. Fakat tarihler 7 Ocak tarihine gelmesine rağmen Ersun Yanal henüz bir basın toplantısı düzenlemedi, bu toplantının yeni tarihi için de bir gün belirlemedi.

Fenerbahçe'nin bu sabah yaptığı antrenmanda ise Ersun Yanal'ın neşeli tavırları dikkat çekti.

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