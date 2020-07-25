Sarı-Lacivertliler, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Saint Pauli forması giyen Ersin Zehir’i transfer listesine ekledi. 22 yaşındaki oyuncu, defansif orta saha olarak görev yapıyor. Ersin, bu sezon A takımda sadece 2 maçta sahaya çıkıp 55 dakika süre aldı. Genç takımda ise 14 karşılaşmada 1 gol atıp 2 asist yaptı. Sarı- Lacivertliler, gözlemcilerin olumlu rapor verdiği Ersin için Saint Pauli’ye teklif hazırlığında. Genç oyuncunun kulübüyle 2023’e kadar kontratı var.







