Fenerbahçe'de Ersin Zehir transfer listesine girdi

Fenerbahçe, yerli oyuncu havuzunu genişletmek için Avrupa’da gurbetçi avına çıktı.

25 Temmuz 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ersin Zehir transfer listesine girdi

Sarı-Lacivertliler, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Saint Pauli forması giyen Ersin Zehir’i transfer listesine ekledi. 22 yaşındaki oyuncu, defansif orta saha olarak görev yapıyor. Ersin, bu sezon A takımda sadece 2 maçta sahaya çıkıp 55 dakika süre aldı. Genç takımda ise 14 karşılaşmada 1 gol atıp 2 asist yaptı. Sarı- Lacivertliler, gözlemcilerin olumlu rapor verdiği Ersin için Saint Pauli’ye teklif hazırlığında. Genç oyuncunun kulübüyle 2023’e kadar kontratı var.


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