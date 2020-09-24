Spor Arena / Süleyman ARAT - Zorlu ve stresli geçen Hatay maçının ardından hiç ara vermeden derbi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de Erol Bulut’un yardımcıları Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve analist İbrahim Kemal Menderes şu soruya cevap arıyor: Oyunun seyrini belirleyecek olan orta sahayı Sosa’lı mı, yoksa Sosa’sız mı sahaya sürmek. Ayak serçe parmağının arkasında kırık olsa da bandaj ve iğneyle oynamasında bir sakınca görülmeyen Arjantinli yıldızın, asıl handikabı idman ve maç eksikliği.

Sosa-Tolga-Gustavo'nun önünde Mert

Erol Bulut’un maçın kaderini belirleyecek orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci üçlüsünü değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan’a forma vererek genç oyuncuyu gole yakın oynatacağı ihtimali ise giderek kuvvet kazanıyor. Orta sahada en hareketli oyuncu olan ve kesici özelliğiyle öne çıkan Tolga Ciğerci’den de vazgeçmeyeceği tahmin edilen Erol Bulut’un diğer bir alternatif orta saha formülü ise Gustavo-Tolga Ciğerci-Mert Hakan Yandaş’la başlayıp Sosa’yı ilk iki maçta olduğu gibi ikinci yarı oyuna dahil ettikten sonra Mert Hakan’ı ileri kaydırmak.

Defansın göbeği de net değil

Ortada sahadaki kararın bugünkü idmandan sonra netleşmesi beklenirken defansın göbeğinde oynayacak isimler de belli değil. Hatay maçında stoperde Zanka-Lemos ikilisine şans veren Bulut’un derbide bu bölgeyi yine aynı isimlerle mi, Tisserend-Lemos şeklinde mi kuracağı da merak konusu. Genç hocanın burada da hazırlık maçları dahil 6 maçtır stoperde oynayan Zanka’yla yola devam edip sonraki maçlarda Tisserand’a şans vereceği düşünülüyor. Kanatlarda Thiam-Valencia ikilisinin görev bulması, onların arkasında da Mert Hakan’ın gol silahı olarak sahaya sürülmesi bekleniyor. (Hürriyet)