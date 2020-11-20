Yarın başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Erol Bulut son maçlarda yedek kulübesinde beklettiği Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u yeniden 11'de oynatmayı planlıyor.

Bulut, son çalışmalarda da Lemos'u Tisserand ile birlikte savunmanın göbeğinde as takımda denediği belirtildi. Lemos son olarak Kadıköy'de 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almıştı.