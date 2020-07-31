Stresli bir sezonun sonunda lig 5.’liğiyle Alanya’yı Avrupa Ligi’ne taşıyan Erol Bulut, Türkiye Kupası’nda takımına final oynatma başarısıyla yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.

Geçmişte F.Bahçe’de hem forma giyen hem de teknik adamlık yapan 20. isim olarak adını tarihe yazdıracak olan Bulut’u zor bir süreç bekliyor.

İşte genç teknik adamın çözmesi gereken zorluklar:

1- 29 Temmuz’da Ziraat Türkiye Kupası finali oynadıktan sonra tatil yapmadan F,Bahçe’de göreve başlayacak.

2- Son 2 sezonun tüm olumsuz izlerini silmek için yoğun mesai harcayacak.

3- Emre ile en hızlı şekilde az paraya çok verimli oyuncuları bulup kadrosuna katması gerekecek.

4- Taraftarın ve camianın büyük beklentisiyle yeni kadroyu oluşturacak.

5- Kadroya güven aşılayıp ekibini başarıya kenetlemek zorunda.

Kaynak: Hürriyet