Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada da farklı stoper tandemiyle sahada yer aldı. Ligin ilk hatasında Çaykur Rizespor karşısında Serdar Aziz- Zanka, ikinci hafta Hatayspor mücadelesinde Lemos-Zanka stoper ikilisi görev yaparken, teknik heyet G.Saray derbisinde Tisserand-Lemos stoper ikilisi ile sahaya çıktı. Stoper gibi orta saha kurgusu da sürekli değişti. Rize maçında Luiz Gustavo-Tolga Ciğerci- Deniz Türüç, ikinci haftada Luiz Gustavo-Tolga Ciğerci-Ozan Tufan üçlüsü görev aldı. Teknik heyet derbide Luiz Gustavo-Ozan Tufan- Sosa üçlüsüne şans tanıdı. Ligin ilk haftasında orta sahada görev yapan Deniz Türüç derbide teknik heyet tarafından orta alanın sağında görevlendirildi.

Thiam isabet sağlayamadı

F.Bahçe'nin sezon başı Kasımpaşa'dan aldığı Thiam 66'da yerini Tanzanyalı golcü Samatta'ya bıraktı. Thiam sahada kaldığı sürede 24 kez topla buluştu, 3 orta yaptı ancak isabet bulamadı. 1 kez şut çekti, o da isabetli olmadı.

18 yıl sonra farklı forma

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine klasik çubukludan farklı bir formayla çıktı. 18 yıl sonra böyle bir uygulamaya giden Kanarya, lacivert-altın renkli formasıyla mücadele etti.

F.Bahçe'de 10 futbolcu ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı. İlk 11'de oynayan yeni transferler Tisserand, Lemos, Sosa, Valencia ve Thiam ile birlikte, yedek soyunan Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Sangare, Novak ve Samatta bu isimlerdi. Gökhan Gönül ile Caner Erkin ise 4 yıl sonra yeniden G.Saray-F.Bahçe derbisinde görev aldı. (Sabah)