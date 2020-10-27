Yıllardır takımlarına Yunanistan'dan yaptığı başarılı transferlerle öne çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, buna ilişkin Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. Sport24'e konuşan başarılı hoca, bu doğrultuda gerçekleşen Pelkas transferinin yanı sıra Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasios Bakasetas ve AEK'dan Marko Livaja'nın transfer söylentilerine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

'Pelkas istediğim bir oyuncuydu'

Öncelikle Pelkas'ın transferinden memnuniyetini dile getiren Erol Bulut, "Pelkas'ın kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyum. O istediğim bir oyuncuydu. Uluslararası bir kanat oyuncusu olduğu gibi forvet arkasında 10 numarada da oynayabilir. Orta sahada daha geride de olmak üzere merkezdeki tüm pozisyonlarda oynuyor. Pelkas'ın yaptığı şey çok önemli. Hocanın elini rahatlatıyor. Onu kanatlara da forvet arkasına da koyabilirim. Pelkas konusunda anlaşma çok çabuk sağlandı. Emre, hemen harekete geçip PAOK ile el sıkıştı ve birkaç saat içinde oyuncuyu İstanbul'a getirdi" dedi.

'Hem Pelkas'ı hem Bakasetas'ı isterdim'

Alanyaspor'da yakaladığı başarının mimarlarından Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin söylentilere de değinen Bulut, "Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık. Farklı tipte oyuncular ve ikisini de kadromda isterdim" ifadelerini kullandı.

'Malatyaspor'a almak istemiştim'

Bakasetas hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Erol Bulut, "Bakasetas'ı Alanyaspor'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken transfer etmek istemiştim ama sonra AEK ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla bağ kurduğum özel bir ilişkim olduğu gerçeğini saklamıyorum. En beğendiğim oyunculardan biri. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz" dedi.

'Livaja ile ilgilenmedik'

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan AEK'dan Marko Livaja hakkında da konuşan Bulut, "Livaja ile hiç ilgilenmedik. Bize teklif edildi ama ilgilenmedik. İyi bir oyuncu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ama kesinlikle onları yalnız yapmadı. Yanında iyi oyuncular da vardı. Transferini hiç konuşmadık" dedi.

'Verona'ya gidiyordum'

Yaz aylarında Verona'dan teklif aldığını belirten Erol Bulut, "Yaz aylarında Verona ile anlaşmaya yakındım ama Fenerbahçe'den ilk teklif geldiği anda hiç düşünmeden kararımı verdim. Fenerbahçe için oynayıp ligi kazanmıştım. Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğimden emindim" dedi.

'Yunanistan Ligi'ni izliyorum'

Yunanistan'dan başka transfer yapıp yapmayacağı sorulan başarılı hoca, "Yunanistan'dan yeni transfer yapıp yapmayacağımı zaman gösterecek. Yunanistan Ligi'ni izlediğimi söyelyebilirim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympiacos maçları dışında zamanım oldukça ligi de izliyorum" derken Yunanistan'da çalışma durumuna ilişkin de, "Zaman gösterecek. Şimdi %100'ümle Fenerbahçe'deki görevime ve burada başarılı olmaya odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.