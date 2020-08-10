Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürerken,Teknik Direktör Erol Bulut parolayı şampiyonluk olarak belirledi. Bulut oyuncuları ile yaptığı toplantıda “hedefimiz şampiyonluk,Fenerbahçe’nin seviyesi her zaman şampiyonluktur çalışmalarımızı bu farkındalıkla sürdürelim” ifadelerini kullandı.

Futbolcu grubu da hocalarına ; “Biz gece gündüz mücadelemizi verecek, düşünce kalkacak, bıkmadan çalışacağız, üzerimizdeki formanın sorumluluğu neyse onu yapacağız” şeklinde söz verdiler.

Sarı Lacivertli Futbolcular bugün kulübün sağlık sponsporu Acıbadem Hastanesinde kontrollerini tamamlarlarken,antrenmanlarda da büyük bir özveri ve motivasyonla çalışıyorlar. Yüksek tempolu antrenman programlarına rağmen,çalışma sonrası da bireysel olarak sahada kalan bir çok isim özel çalışmalarına antrenman sonrası da devam ediyorlar.

Fenerbahçe’de çalışma temposu da yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylasında 18 Ağustos’da başlayacak kampta ise Teknik Direktör Erol Bulut ve ekibi daha ağırlıklı teknik,taktik çalışmalara geçecekler.

Yusuf Dursun





İlgili Haberler Cristiano Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık tatil keyfi



