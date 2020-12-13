Geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor’dan ayrılıp Aytemiz Alanyaspor’un yolunu tutan Bulut, Akdeniz ekibinin başında Yeni Malatyaspor’a karşı çıktığı 2 maçı da kazanmıştı. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Erol Bulut’un yönettiği Akdeniz ekibi, iç sahada da 2-1 galip gelmişti. Bulut, bu kez Yeni Malatyaspor’a karşı Fenerbahçe’nin hocası olarak kulübedeki yerini aldı. Kadıköy’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2 farklı geride tamamlayan Bulut’un yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci yarıda da beklenen geri dönüşe imza atamayınca evinden puansız ayrıldı.

Planlar tutmadı

Yeni Malatyaspor karşısında alınan sonucun ardından liderlik yarışında ağır yara alan Sarı-Lacivertliler, zirve şansını da kaçırdı. Galatasaray’ın bay geçtiği, birinci sıradaki Aytemiz Alanyaspor’un da Beşiktaş’la karşı karşıya geldiği haftayı kayıpsız geçip zirveye geçmenin hesaplarını yapan Erol Bulut’un planları tutmadı. 45 yaşındaki teknik adam, dün akşamki sonuçla hem eski takımı Yeni Malatya’ya 3 puanı kaptırdı hem de bir diğer görev yaptığı önceki kulübü Aytemiz Alanyaspor’u geçme şansını yitirdi.





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