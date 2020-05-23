FANATİK ÖZEL - Yusuf Dursun | Fenerbahçe Yönetimi,1 Mart 2020 tarihinde teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı..Ve bugün takvim yaprakları 23 Mayıs 2020’yi gösteriyor ve halen Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bulmuş değil. Yaklaşık bir hafta önce (15 Mayıs 2020) video konferans yöntemiyle düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda üyelere seslenen Başkan Ali Koç, kulübedeki belirsizlik hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaları madde madde inceleyerek analiz etmek gerekirse...

Dalic tamamdı ama...

Ali Koç’un, “Bir teknik adam ile anlaştık, el sıkışmak üzereyken EURO 2020’nin 2021’e alınması ne yazık ki çalışmalarımızı sekteye uğrattı” cümlesinde bahsettiği isim ZlatkoDalic... Fenerbahçe; Hırvatistan Milli Takımı’nı EURO 2020’ye taşıyan ve şampiyona sonrasında bu görevi bırakarak kulüp takımlarına döneceğini ifade eden Dalic ile anlaşmıştı. Ancak şampiyonanın salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenmesi, Dalic’in kariyer planlamasını da mecburen sekteye uğrattı ve bu durumdan en büyük kayıpla çıkan da Fenerbahçe oldu.

Bjelica beklemeye alındı

Yönetim, bu sürecin ardından aynı ülkenin yetiştirdiği bir başka isme yöneldi: Nenad Bjelica...Dinamo Zagreb’e oynattığı hücum ağırlıklı futbol ile dikkat çeken Hırvat teknik adam ile görüşmeleri bizzat Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki yaptı. Bjelica, teknik açıdan istekleri tamamen karşılıyordu; ancak bu transferde iki soru işareti vardı. İlki, finansal açıdan yüksek talepleri, diğeri ise Türkiye gerçekleri...Finansal Fair Play kıskacında zor günler geçiren Fenerbahçe için hem Bjelica’ya yüksek bedelli bir kontrat yapmak hemde Hırvat teknik adamın talep edeceği ‘transfer bütçesi’ ağır bir yük olacaktı. Ayrıca Türk Futbolu hakkında bilgi sahibi olmaması, ligi ve oyuncuları hiç tanımıyor olması da her şeyin ‘sil baştan’ yapılması anlamına geliyordu. Bjelica ile bağlar tamamen kopartılmadı ancak yaklaşık üç hafta öncesine kadar süren yoğun trafik sona erdi ve beklemeye geçildi.

45 yaşında, genç

Ali Koç’un, “Yerli ve yabancı 3 ayrı hocayla görüşüyoruz. Kafamızda aradığımız tüm kriterleri bir hocada bulmak mümkün değil. Genç, başarıya aç bir hoca arıyoruz. Bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arasında, ekonomik imkânlarımıza uyabilecek bir hoca” sözleri ise Bjelica’dan sonra yaşanan gelişmeleri özetliyordu aslında... Başkan’ın bahsettiği üç hocadan ikisini (yabancı) yukarıda yazdık. Üçüncü sıradaki isim de uzun süredir adı sıkça geçen Erol Bulut... 31 Ocak 1975 doğumlu, 45 yaşında... Yani; genç...

Türkiye’yi biliyor, başarıya aç

Malatya’da, Alanya’da başarılı işlere imza attı; ancak futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da şampiyonluk yarışında varolmak ve ipi göğüslemek istiyor. Ya ni; başarıya aç... Almanya’da doğdu, büyüdü ve ilk eğitimini orada aldı. 19 yaşında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve Sarı-Lacivertli forma altında şampiyonluk yaşadı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yurt dışında futbol oynasa da bir ayağı her zaman Türkiye’de kaldı. Ya ni; bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak bir isim. Türkiye şartlarını iyi bildiği gibi Fenerbahçe futbol takımını da yakından tanıyor. Koç’un son cümleleri şöyleydi: “Hiç acelemiz yok. Bu sezonu kazanacağız diye gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz.” Bu sözlerin ardında yatan gerçek de şu...

Fair-Play ön planda

Fenerbahçe’nin şu an gündemindeki en önemli isim, Erol Bulut... Ancak Erol Bulut, halen Alanyaspor’da görev yapıyor. Alanyaspor hem ligde Avrupa vizesi arıyor, hem de Türkiye Kupası’n da yarı finalde... Üstelik yarı finalin ilk maçında Antalyaspor’u 1-0 yendi ve finale çok yakın... Fenerbahçe de ilk maçta Trabzonspor’a 2-1 kaybetti ve rövanş Kadıköy’de oynanacak. Ya ni finalde Fenerbahçe ile Alanyaspor’un eşleşme ihtimali var. Fair-Play konusundaki hassasiyeti bilinen Ali Koç, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olmasına karşın, Erol Bulut için ilk ‘resmi adımı’ Türkiye Kupası maçlarının ardından atacak. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile nezaket görüşmesi yapacak ve çok yüksek ihtimalle Temmuz ayında Fenerbahçe’de Erol Bulut dönemi başlayacak.







