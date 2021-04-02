Fenerbahçe Futbol Takımı’nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Erdinç Sözer’in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.