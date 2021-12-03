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Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci

Enner Valencia, bu sezon hücumda Fenerbahçe’nin en üretken oyuncularından biri oldu.

03 Aralık 2021, Cuma 08:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci

Serdar Dursun (2 gol) ve Mergim Berisha (2 gol) skor konusunda beklenen katkıyı veremezken Ekvadorlu oyuncu 7 kez ağları sarstı. Tecrübeli futbolcunun Konya maçında yaşadığı sakatlık, hücumda büyük sıkıntı yaşanmasına neden oldu. Taraftarlar dört gözle yıldız oyuncunun dönmesini bekliyor.

Dünkü idmanda Enner Valencia’nın fotoğrafının paylaşılması, bu nedenle heyecan yarattı. Dün de tedavisine devam edilen Ekvadorlu oyuncunun iki hafta sonraki Gaziantep karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.

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