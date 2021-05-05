Meksika’nın Tigres takımında 1 gol, 1 asistle tutuk bir performans sergileyen, ardından bedelsiz olduğu için risk göze alınarak Fenerbahçe’ye transfer edilen Enner Valencia, sarı lacivertlilerde ikinci baharını yaşıyor.

West Ham, Everton ve Tigres’te aradığı çıkışı yakalayamayan Ekvadorlu futbolcunun sarı lacivertli camiayla yaşadığı uyum başarısının sırrı olarak öne çıkıyor. Erol Bulut döneminde sağ kanatta oynatılan Valencia 23 maçta 5 gol, 1 asisitlik performans sergilerken, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte santrfor görevini üstlendi ve 7 maçta 5 gol 1 asist yaparak takımın en etkili gol ayağı oldu.









Yeri garanti

Sarı lacivertli forma ile 31 maçta görev alan Valencia, ligde 10 ve kupada 1 olmak üzere toplamda 11 golle takımın golcüsü olarak öne çıktı. Emre Belözoğlu’nun görevde kalması durumunda yeni sezon kadro yapılanmasında düşündüğü yegane isim olan Valencia da Fenerbahçe’de mutlu. Forvet hattındaki Samatta, Thiam, Cisse ve kiradaki Frey, Ademi’nin takımda düşünülmediği öğrenilirken 31 yaşındaki futbolcunun yeri şimdiden garanti gibi görünüyor.

Hürriyet





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