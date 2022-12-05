2022 Katar Dünya Kupası'nda attığı gollerle gündeme oturan ve Fenerbahçde'ki müthiş performansıyla da taraftarın sevgilisi konumuna gelen Enner Valencia'da sıcak bir gelişme yaşandı.

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Dünya Kupası'nda şov yaptı

Ekvador Milli Takımı'yla Katar Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olurken efsane isimler Salenko ve Rossi'nin Dünya Kupası'nda üst üste 7 gol atma başarısını Senegal maçında yitirmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Enner Valencia, Süper Lig 'de de gol krallığında zirvede bulunuyor.

Menajeri açıklamalarda bulunmuştu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Enner Valencia'nın Tigres'teki Etkliyeci Anları

Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi. Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi: 'Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz.'

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'Türkiye'de çok mutlu'

Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de.'

Çalışmalara başlıyor

Enner Valencia, turnuvadaki ilk iki maçta da sakatlanarak kenara gelmişti. Tecrübeli oyuncu, normalde 5 Aralık’ta İstanbul’a dönecekti. Ancak Valencia, sezon başında olduğu gibi yine tatilini yarıda kesti ve önceki gün Türkiye’ye geldi. İki günü tedaviyle geçiren yıldız isim bugünden itibaren antrenmanlara başlayacak.





F.BAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Takvim'in haberine göre; Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansın ardından birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü Sarı- Lacivertli kulüp ile anlaşma sağladı.

1+1 yıllık imza

Golcü oyuncu Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile 1+1 yıllığına anlaştığı ifade edildi.

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İşte alacağı ücret

Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.

'Takımımda mutluyum'

Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenildi.





Katar'da 3 maçta 3 gol

33 yaşındaki Valencia Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atmış, son 2 maçta hafif sakatlığı olmasına rağmen mücadeleye devam etmişti. Bu sezon Fenerbahçe'de çok başarılı bir grafik çizen Ekvadorlu forvet gol krallığında da zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'de 22 maçta 15 gol - 4 asist

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda toplam 15 gol ve 4 asiste imza attı. (Takvim)