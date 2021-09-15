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Fenerbahçe'de Enner Valencia göreve hazır

Fenerbahçe'de Enner Valencia, ülkesinden geç geldiği için Sivas maçına yedek başlamıştı. Enner Valencia, 59’da oyuna dahil olsa da yorgunluğun etkisiyle fazla varlık gösteremedi. Tecrübeli futbolcu, Frankfurt maçı öncesi dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Enner Valencia göreve hazır

Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, ülkesinden geç geldiği için Sivas maçına yedek başlamıştı. Enner Valencia, 59’da oyuna dahil olsa da yorgunluğun etkisiyle fazla varlık gösteremedi.

Tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi. Çift kale maçta birbirinden güzel goller atan Valencia, hocası Pereira’ya, “İlk 11’deki yerime dönmek istiyorum” mesajı gönderdi.

Başarılı oyuncunun Berisha’nın yerine oynaması muhtemel.


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