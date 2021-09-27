Fenerbahçe 'de Enner Valencia fark yaratmaya devam ediyor... Geldiği günden bu yana pek çok maçın kahramanı olan Ekvadorlu futbolcu, Hatay deplasmanında da takımını sırtladı. Sarı-Lacivertliler’in attığı her iki golde asist yapan tecrübeli oyuncu, rakip savunmaya çok zor anlar yaşattı. Ligde 3 maçlık aranın ardından skor katkısı veren Valencia, genel tabloya bakıldığında ise Avrupa dahil 8 resmi maçta görev aldı. 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Teknik direktör Vitor Pereira’nın hücum planında önemli yeri olan Valencia, transfer olduğundan beri 40 lig maçında 22 golde pay sahibi isim oldu.

Şimdi gözü Olympiakos’ta

Söz konusu karşılaşmalarda 14 gol atıp, 8 de asist yapan Valencia, şampiyonluk yolunda bu sezon Fenerbahçe’nin en büyük silahı olacak gibi. Öte yandan Pereira, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak kritik Olympiakos maçını düşünerek, Valencia’yı 61. dakikada kenara aldı.

"Her şeyi yapmaya hazırım"

Maçın ardından konuşan Valencia, “Zor bir 90 dakika olacağını biliyorduk. Hatayspor iyi takım ama ne mutlu ki 3 puanı aldık. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Elimden geleni ortaya koydum ve kazandığımız için mutluyum” dedi. Taraftarlara da mesaj gönderen tecrübeli yıldız, “Onlar için mücadele ediyoruz. İnanılmaz destek veriyorlar. Sezon sonunda onlara güzel şeyler armağan etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.