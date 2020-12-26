Koronavirüs salgını, hayatın her alanını vurduğu gibi futbolu da derinden etkiledi. Futbolcular sezon öncesinde çok az dinlenme fırsatı buldu. Ligden düşmenin kaldırılmasıyla, bu sezon oynanacak maç sayısı 34’ten 40’a yükseldi. Üstelik yaz aylarında EURO 2020 olacağı için ligin bitiş tarihi öne çekildi. Yoğun fikstür nedeniyle her takımda sakatlık kâbusu başladı. Ancak özellikle Fenerbahçe eksiklerden çok çekti. Bu sezon Avrupa’da maça çıkmayarak rakiplerine oranla fikstürü biraz daha rahat olmasına rağmen Sarı-Lacivertliler’de 30 oyuncunun 23’ü en az 1 mücadelede forma giyemedi. Fenerbahçe hiçbir karşılaşmaya tam kadro çıkamadı.

İlk kez tam kadro!

Sosa, Sinan ve Valencia’nın ardından son olarak Ozan Tufan koronavirüse yakalandı. Sarı-Lacivertliler, ‘en sağlıklı’ haftada 3 futbolcusundan yararlanamazken, en kötü döneminde ise 8 eksiği vardı. Kanarya’da özellikle darbeye bağlı olmayan sakatlıklar can sıkıyor. Samatta, Perotti, Tolga, Valencia, Nazım, Ademi ve Mert Hakan bu tarz sakatlık yaşayan oyuncular oldu. Bu haftanın BAY geçilmesi, sakatların dönmesi anlamına geliyor. Perotti’nin yetişmesi halinde, Fenerbahçe bu sezon ilk kez Kasımpaşa karşısında tam kadro olabilir.

Mini yorum

Hareketsiz kalmanın etkisi

Fenerbahçe’nin sakatlık problemi aslında bir çok takımın ve oyuncunun genel problemi. Pandemi başladığından beri alışılan düzenin ve oyuncuların ritminin bozuluşu ile beraber kas sakatlıkları da arttı. Teknik direktörler de oyuncular da zamansız yüklemelerin, hastalığa yakalanıp hareketsiz kalınan karantina süresinin sancılarını çekiyor. Teknik direktörlerin sezon başı yüklemeleri ne kadar iyi olursa olsun sezon içinde yaşanan ve beklenenin çok üstüne çıkan eksiklerin normalin çok dışında yaşanan sürecin futbola bir getirisi olarak görüyorum. Yine de Fenerbahçe özelinde Erol Bulut’un şimdiye kadar tercih ettiği her 11’in ise kalitesi yüksek. Yani Fenerbahçe ne kadar eksiği olursa olsun yaşayacağı sıkıntı kalite üzerinden değil ancak birlikte oynama pratiği olmaması üzerinden okunabilir.

Erman Özgür



