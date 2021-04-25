Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasının önemine dikkat çekip, "Eğer son dört haftadaki çıkışımıza bir anlam kazandırmak istiyorsak, seriyi Kasımpaşa karşısında da sürdürmeliyiz" dedi.

Rakibin de ligde kalma savaşı verdiğine vurgu yapan Belözoğlu, "Kalan maçlarımızda hata yapma lüksümüz yok. Hep daha iyi olacağız ve daha fazla sorumluluk alacağız. Takımıma güveniyorum. Kazanıp, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.



