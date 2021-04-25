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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun takıma inancı tam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasının önemine dikkat çekti, ''Kalan maçlarımızda hata yapma lüksümüz yok. Takımıma güveniyorum. Kazanıp, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

25 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun takıma inancı tam

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasının önemine dikkat çekip, "Eğer son dört haftadaki çıkışımıza bir anlam kazandırmak istiyorsak, seriyi Kasımpaşa karşısında da sürdürmeliyiz" dedi.

Rakibin de ligde kalma savaşı verdiğine vurgu yapan Belözoğlu, "Kalan maçlarımızda hata yapma lüksümüz yok. Hep daha iyi olacağız ve daha fazla sorumluluk alacağız. Takımıma güveniyorum. Kazanıp, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

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