Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesine şu 11’le çıktı: “Altay, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Sosa, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Valencia.”

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasına 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte tedavisi devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ile Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı.

GUSTAVO VE SAMATTA YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’de Brazilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ligde ilk kez yedekler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil olan ve performansı ile beğeni toplayan Gustavo, cezalı ya da sakat olmadığı maçlarda 11’de görev almıştı. Gustavo, 2 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir mücadeleye yedek başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mbwana Samatta da Gaziantep FK mücadelesine yedek soyundu. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişmesinin ardından 2 maçta 11’de görevlendirilen Samatta, istenilen performansı sergileyemeyince yedeğe çekildi.

MERT HAKAN 3 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra 11’de görevlendirildi. Beşiktaş, Denizlispor ve Malatyaspor maçlarında yedekler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK mücadelesine 11’de başladı.

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) -