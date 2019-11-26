Emre Belözoğlu, dün arkadaşlarına moral konuşması yaptı. Ancak Yeni Malatya maçının hemen ardından, tam tersi bir görüntü vardı. Başarılı oyuncu, 45+9. dakikada penaltı atışından yararlanamamıştı. Karşılaşmanın berabere bitmesi, kaçan penaltıyı daha da önemli hale getirdi.

Emre’ye ilk destek Ersun Yanal’dan geldi. Son saniyelerde öğrencisini kenara alan Yanal, oyuncusuna sarılarak moral verdi.

39 yaşındaki futbolcunun soyunma odasında son derece moralsiz bir şekilde oturup, alışılmışın dışında hiç konuşmaması üzerine takım arkadaşları yanına giderek, “Sen bizim kaptanımız ve ağabeyimizsin. Takıma büyük destek veriyorsun. Üzülüp, canını sıkma” diyerek moral vermeye çalıştı.

İdari menacer Volkan Ballı’nın da Emre’yle benzer bir konuşma yaptığı belirtildi.