Süper Lig'in 11.haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Tecrübesi ile sahada yer aldığında Fenerbahçe'yi yönlendiren ve ataklara imzasını atan Emre'nin sahalardan 15 gün boyunca uzak kalacağı öğrenildi.

Ersun Yanal'ın bu sakatlık sonrasında Emre'nin yerine Tolga Ciğerci'ye görev vermesi bekleniyor.

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Ferdi Kadıoğlu'nun cezası bitiyor

Kart cezalısı bir tek Ferdi Kadıoğlu var. Onun durumu da şöyle, iki maç ceza aldı. Fakat cezalarını U-19 maçında çekmesi gerekiyor. Bu durumda ilk maç Kayseri'ye karşı oynadığımız U-19 maçıydı. İkinci maçı da cumartesi günkü Kasımpaşa maçı olacak. O maç yarın akşamki maçtan sonra olacağı için cezasını o maç bittikten sonra tamamlayacak.

İdmandan notlar

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.Koşu ısınma ve koordinasyonun ardından 3 grup pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Max Kruse özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıktan yeni çıkan Adil Rami ise ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

Yusuf Dursun