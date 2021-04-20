40 yaşındaki teknik adam önce öğrencilerini şampiyonluğa inandırdı, ardından kadro istikrarını sağladı, son olarak takıma uygun oyun planına geçerek zirveye yaklaştı.

Takımı yeniden ateşledi

Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile 1-1 biten derbinin ardından göreve geldi. Takım içinde genel inanç, lider karşısında kazanamayarak şampiyonluk yolunda son şansın kaybedildiğiydi. Ancak Emre Belözoğlu, sonuna kadar yarışı kovalama konusunda öğrencilerini motive etti, şampiyonluğa inandırdı. Bir anlamda Fenerbahçe’yi yeniden ateşleyen Belözoğlu, bunun karşılığını saha içinde çok daha hırslı bir takım izleterek aldı.

Kadro artık belli

Fenerbahçe’de bu sezon her maç öncesi muhtemel 11 konusunda adeta papatya falı açılıyordu. Erol Bulut, bir türlü kadro istikrarı sağlayamamıştı. Emre Belözoğlu, kısa sürede bunu değiştirdi. Örneğin forvette önce Samatta’ya şans verdi, beklediğini alamayınca tercihini Valencia’dan yana kullandı. Gustavo’yu kulübeye çekti, Sosa-Ozan ikilisini orta sahada ilk tercih yaptı. Belözoğlu, adeta unutulan Sinan Gümüş’ten faydalanmayı da bildi.

Futbolcular çok seviyor

Ali Koç’un açıklamalarında dikkat çektiği konulardan biri, oyuncuların Emre Belözoğlu’nu çok sevmesiydi. Erol Bulut döneminde takım ile Bulut arasında iletişim kopukluğu olduğu yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Belözoğlu ile birlikte bu sıkıntı ortadan kalktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, kadrodaki oyuncuların neredeyse tamamını kendisi transfer etti, birçoğuyla aynı sahayı paylaştı. Bunu avantaja çevirmeyi başardı.

‘Fenerbahçe topu vermez’

Erol Bulut’un en çok eleştirildiği konu, topu rakibe bırakarak oynattığı futboldu. Emre Belözoğlu, göreve gelirken bunun değişeceğinin sözünü verdi. Dediğini de yaptı. Klasik 4-2-3-1 yerine, eldeki kadroya son derece uygun olan, forvet arkasında 3 oyuncunun görev yaptığı sisteme geçti. “Fenerbahçe topu vermez, büyük takım böyle oynar” diyen Emre Belözoğlu, her geçen hafta yeni taktiğin üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyor.

Yusuf Dursun



