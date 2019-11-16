Tarihin en kötü sezonundan sonra takımın toparlanmasına yardımcı olması için ilk transferlerden biri, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu oldu. “Artık çok yaşlı. 1 hafta oynar, 2 haftayı sakat geçirir” yorumları yapılsa da daha sezon öncesi kampında yıldız futbolcunun fiziken gençlerden neredeyse hiç farkının olmadığı ortaya çıktı. Lig başladı, Emre her maç ilk 11 oynamakla kalmadı, takımın en önemli oyuncusu haline geldi.

Kırık kaburgayla oynadı

Tecrübeli oyuncunun performansı her geçen hafta yükselse de şanssızlıklar yakasını bırakmadı. EURO 2020 Elemeleri’nde 11 Ekim’de oynanan kritik Arnavutluk maçında göğsüne sert bir darbe alan Emre Belözoğlu’nun kaburgası kırıldı! Yıldız futbolcu buna rağmen 66. dakikaya kadar oynamaya devam etti. Uzmanlar, kırık nedeniyle Emre’nin en az 1.5 ay oynayamayacağı yorumunu yaptı. Ancak başarılı futbolcu, 39 yaşında olmasına rağmen sadece 9 gün sonra Denizlispor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı! 2-1 kazanılan maçın yıldızı oldu, 1 asist yaptı.

Kamptan ayrıldı, idmana çıktı!

Emre Belözoğlu, Konya ve Kayseri maçlarında da 11’deki yerini aldı. Ancak Kasımpaşa mücadelesi öncesi bu kez de kasığından sakatlandı. Beklenti, en az 15 gün sahalardan uzak kalmasıydı. Şenol Güneş, ağabeylik yapması için başarılı oyuncuyu milli takıma aldı ama İzlanda maçında oynatmadı. EURO 2020 vizesi alınmasının ardından kadrodan çıkartılan Emre, dün Fenerbahçe’ye döndü ve takımla idmanlara çıktı! Ağrıları ve sakatlığı geçen yıldız futbolcu, Yeni Malatya karşısında sahadaki yerini alacak.

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