Fenerbahçe’de tüm gözler teknik direktör seçimine dönse de, futbol takımıyla alakalı çalışmalar kesintiye uğramıyor. Aynı zamanda sportif direktörlük görevi olan Emre Belözoğlu, mesaisine tam zamanlı devam ediyor.

Bu doğrultuda mevcut kadrodaki isimler için planlar yapılıyor. Bu isimlerin başında genç kaleci Berke Özer geliyor. 3 yıl Belçika’da Westerlo takımında kiralık oynayan Berke, artık İstanbul’a geri dönüyor.

Westerlo ile resmen vedalaşan 21 yaşındaki eldivenin ilk amacı, Fenerbahçe’de yer almak... Ancak genç kalecinin sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek yani bu sezon son olacak. Bu nedenle sarı-lacivertli kulüpte hemen harekete geçildi.

Emre Belözoğlu, Berke’nin kaybedilmemesi ve sözleşme yenilenmesi konusunda yönetime raporunu iletti. Ancak şu anda mevcut takımda Altay Bayındır gibi formda ve önemli bir ismin daha olması işleri zora sokuyor. Belözoğlu ve yöneticiler, Berke’nin 3 yıldır Belçika’da düzenli oynamasına değindi ve bu maç ritminin bozulmaması gerektiği konusunun altını çizdi.

Berke Özer, Westerlo’da son 3 yılda 50 resmi maça çıktı. Ancak sarı-lacivertlilere geri dönmesi halinde Altay’ın arkasında beklemek zorunda kalacak. En az 1 sezon bile yedek kalsa, bu durum Berke’nin kazandığı tüm ritmi bozacak. Bu nedenle ya sözleşmesinin uzatılarak daha iyi bir lige kiraya verilmesi ya da potansiyelini bulacak bir büyük teklifte satılması gündeme geldi. Genç file bekçisi için “Yedek kalmamalı ve maç temposunu sürdürmeli” görüşünde birleşildi. (Skorer)