Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sakatlığı teknik heyetin canını sıkmaya başladı. Alanyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, bu akşam ki idmanda da takımdaki yerini alamadı.

Diğer sakatlarda durum ise şu şekilde; Moses ve Isla özel program dahilinde çalıştı. Sakatlığında iyileşme dönemine giren Hasan Ali Kaldırım ise düz koşulara başladı.

Emre Belözoğlu'nun bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bilindiği üzere, Emre A Milli Takım'ın deplasmanda oynadığı Moldova maçında forma giyememişti.

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da riske edilmemiş ve İstanbul'da bırakılmıştı.

Yusuf Dursun











