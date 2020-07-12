Fenerbahçe'de forma giyen Jailson'u bölgesel liglerde oynadığı dönemde keşfeden ve 19 yaşındayken kulübe kazandıran dönemin Gremio Sportif Direktörü Junior Chavare, futbolcu hakkında merak edilen noktaları gün yüzüne çıkardı, Skorer'e yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'de yaşadıklarına çözüm önerileri sundu.

Puan kayıpları sonrası...

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon sık sık savunmanın ortasında oynatılan futbolcu, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda mecburen görev aldığı bu bölgede bir çok hataya imza atmış, bu hatalar yüzünden takımına puanlar kaybettirdiği yönünde yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Son olarak Gençlerbirliği maçında da defansta benzer şekilde hatalar yapan orta saha oyuncusu, üst üste yaptığı kritik hataların ardından çimleri yumrukladı. Jailson'un profesyonel futbola adım atmasını sağlayan ve şu an Atletico Mineiro kulübünde sportif direktörlük yapan Brezilyalı futbol adamı Chavare şunları söyledi:

"Stoper oynaması tutkusunu gösteriyor"

“Jailson’un alışık olmadığı bir pozisyonda oynamayı kabul ediyor olması, onun cesaretini ve takıma olan tutkusunu gösteriyor. Eleştiriler her zaman olacaktır. Ama bence kendisi bu eleştirileri, niteliklerini geliştirmesini sağlayacak bir enerjiye dönüştürecektir".









"Hocasına gidip talepte bulunması zor"

“Bir futbolcunun hocasına gidip, kendisini doğal pozisyonunda oynatmasını talep etmesi kolay bir şey değildir. Bazen alışık olmadığınız bir yerde oynuyorken, diğer oyunculara takım bütünlüğü içerisinde katkıda bulunabilirsiniz".

"Teknik direktör, Jailson ile konuşmalı"

"Fenerbahçe teknik direktörü onu destekleyebilir ve futbol becerilerini keşfedip, ortaya çıkarabilir. Bence teknik adam Jailson ile konuşmalı. Hem takım hem de oyuncunun kendisi için en iyi çözümün ne olduğuna birlikte karar vermeleri gerekir."

"Her maçta elinden geleni yapar"

"Benim tanıdığım Jailson, orta sahanın ortasında oyunun iki yönünü de başarıyla oynayabilen bir oyuncudur. Jailson her zaman iyi performans sergileyen bir futbolcu olmuştur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğine şüphem yok".









"İleri dönük oynuyordu, geriye çektik"

“Jailson, Gremio’ya geldiğinde ileri dönük orta saha oyuncusu olarak oynuyordu ve mevkisinde çok iyi işlere imza atıyordu. Biraz daha geride de iyi performans sergilediğini fark etmemiz fazla uzun sürmedi. Artık yeni görev bölgesi orta sahanın ortasıydı".

"Gremio'da bir dönem stoper oynadı"

"Gremio U-20 takımındayken bir dönem stoper olarak da oynadı. Çok fazla değil ama o dönem bu şekilde bazen defansta oynadığı oldu. Nerde oynarsa oynasın sahada hep elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı”.

"Atletik ve taktik yönü çok gelişkindir"

“Dikkatimi çeken ilk özelliği atletik yönüydü. Hemen profesyonel sözleşme imzalatıp iki yıllığına Chapecoense’ye kiraladık. Orada tecrübe kazandı ve kendisini çok geliştirdi. Bir futbolcu olarak Jailson’un en önemli iki özelliğinden birincisi fiziksel özellikleri ikincisi ise taktik konusundaki bilgisidir".

"Bu taktik bilgi ona oyun içinde çok yardımcı olur. Oyuncu olarak kendisini geliştirmesi gereken yanları var ama bunlar atla deve değil. Sahada duygusallık gösterir ama aynı zamanda son derece sakin, rasyonel ve ağırbaşlı bir insan. Ailesel sorumluluklardan dolayı çok genç yaşta olgunlaştı”.

Milliyet / Skorer