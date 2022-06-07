Golcü oyuncu, Zenit’ten ayrılmıştı. Rus basını, Dzyuba’nın kariyerine Avrupa’da devam etmek için ülke içinden gelen teklifleri geri çevirdiğini, özellikle Fenerbahçe ’nin transferde bir adım önde olduğunu yazmıştı.

Ruslar, 33 yaşındaki golcünün Avrupa’dan birkaç takımla görüşme gerçekleştirdiğini, ancak son kararını vermek için Sarı-Lacivertliler’i beklediğini kaydetti. Fenerbahçe Yönetimi için ise Dzyuba’nın öncelikli bir hedef olmadığı ve bu nedenle transfer için ciddi bir adım atılmadığı kaydedildi.