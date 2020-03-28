Fenerbahçe'de Dirk Kuyt geri dönüyor

Fenerbahçe teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor.

28 Mart 2020, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt geri dönüyor

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.

Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.(Sabah)

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...